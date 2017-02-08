Чтобы сократить количество ДТП, по проспекту Манаса установят парапеты

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Руслан Изреков

Чтобы сократить количество ДТП, на проспекте Манаса установят железобетонные ограждения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По ее данным, муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке парапетов.

"Сейчас силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров на средней полосе дороги. В дальнейшем планируется установка около 90 железобетонных ограждений под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - сообщили в мэрии г. Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/355031
Теги:
дороги, ДТП, Бишкек
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