Чтобы сократить количество ДТП, по проспекту Манаса установят парапеты

Чтобы сократить количество ДТП, на проспекте Манаса установят железобетонные ограждения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По ее данным, муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке парапетов.

"Сейчас силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров на средней полосе дороги. В дальнейшем планируется установка около 90 железобетонных ограждений под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - сообщили в мэрии г. Бишкек.