На выборах мэра Кара-Балты не хватило кворума депутатов горкенеша

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Аида Джумашева

Сегодня, 8 февраля, в городе Кара-Балта должны были состояться выборы мэра. Однако депутаты трех фракций горкенеша не явились на сессию.

На заседание горкенеша не явились депутаты фракций "Эл Аман", "Акшумкар" и "Кыргызстан". Отметим, для того чтобы выбрать мэра, на сессию должен прийти минимум 21 депутат. В итоге лидер коалиции большинства предложил отложить сессию на более позднее время для того, чтобы пришли другие депутаты.

Отметим, ранее в городе Кара-Балте прошло мирное собрание, где горожане требовали отставки исполняющего обязанности карабалтинского муниципалитета Данияра Шабданова. Недовольства вызваны тем, что в отношении Шабданова было возбуждено уголовное дело. Сам градоначальник, со слов некоторых, вообще не приходит на работу.

URL: http://www.vb.kg/355034
Теги:
выборы, Кара-Балта, мэрия
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