Глава МИД КНР призвал США освежить в памяти историю Второй мировой войны

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США следует освежить в памяти историю Второй мировой войны, говоря об островах в Южно-Китайском море. Об этом, как пишет RT, заявил глава китайского МИД Ван И.

"У меня есть предложение для американских друзей: освежите в памяти историю Второй мировой войны. В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года чётко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные земли, в том числе архипелаг Спратли", - заявил Ван И во время пресс-конференции в Австралии.

Он отметил, что в 1946 году Китай вернул суверенитет над архипелагом при содействии американской стороны, однако впоследствии некоторые страны незаконным путём заняли часть островов Спратли, что привело к появлению так называемого спора в Южно-Китайском море.

Ван И подчеркнул, что вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться непосредственно вовлечёнными сторонами путём мирных консультаций.

Страны вне региона должны активно поддерживать усилия Китая и других стран по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море, а не наоборот, заключил глава китайского МИД.

URL: http://www.vb.kg/355036
Теги:
Китай, США
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