Минфин сократил 220 сотрудников

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Родион Решетов

В соответствии с оптимизацией Министерства финансов сокращены 220 сотрудников - госслужащие, младший и старший техперсонал. Об этом заявил министр финансов КР Адылбек Касымалиев в ходе пресс-конференции об исполнения республиканского бюджета, планах и задачах на 2017 год.

Он отметил, что оптимизация ведомства прошла в соответствии с законом о том, что районные финансовые отделы и казначейства объединяются.

"Было произведено сокращение сотрудников, но в соответствии с Трудовым кодексом им выплатят компенсацию за три месяца. В результате оптимизации в будущем ожидается экономия средств от 30 до 60 миллионов сомов", - отметил Касымалиев.

URL: http://www.vb.kg/355038
Теги:
бюджет, Министерство финансов
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