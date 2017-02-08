В КР заинтересовались, куда МВД дело 7 млн сомов от выдачи справок

В прошлом году за справкой о судимости обратились более 118 тысяч человек. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил депутат Рыскелди Момбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Он поинтересовался, сколько стоит получение таких справок.

По словам замминистра МВД Курсана Асанова, если гражданин он хочет получить справку в течение 3 дней, услуга стоит 170 сомов, а если за один день - 220 сомов, помимо этого есть и бесплатная услуга, но для этого людям придется ждать 10 дней.

Момбеков поинтересовался: по данным МВД, доход от выдачи справок на 110 тыс. человек составил 10 млн сомов. "Давайте подсчитаем, если 110 тыс. человек заплатили по 170 сомов, то должно было быть 170 млн, а куда вы дели остальные 7 млн сомов?" - возмутился он.

На что замминистра ответил, что все деньги поступают напрямую в республиканский бюджет и, возможно, при составлении данных допустили ошибку. "Уточню и предоставлю точные данные", - добавил он.