Минфин озвучил расходы министерств на госзакупки

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Родион Решетов

За 2016 год в Кыргызстане по линии государственных закупок было проведено 44 тыс. 70 конкурсов. Через сайт госзакупок тендеры объявляли министерства и ведомства, финансируемые республиканским бюджетом, местные органы управления, финансируемые местным бюджетом, госпредприятия и акционерные общества с госдолей, более 50% которые попадают под действия закона об электронной площадке.

Общая сумма затрат по конкурсам составила 43,5 миллиарда сомов.

Расходы за счет республиканского бюджета министерств и ведомств - 18,8 млрд сомов. Экономия благодаря госзакупкам составила 2,9 млрд сомов.

Расходы местных органов из местного бюджета - 7,5 млрд сомов, экономия составила 1,8 млрд сомов.

Госпредприятиям потребовалось 5,2 млрд сомов. Экономия составила - 1,2 млрд сомов.

Акционерным обществам с госдолей более 50% потребовалось 12 млрд сомов. Экономия составила 3,2 млрд сомов.

Как отметил министр финансов Адылбек Касымалиев, несмотря на недоверие к программе электронных закупок, есть хорошие результаты.

"Согласно этим данным закон о госзакупках работает. Мы идем к цивилизованному методу проведения торгов и конкурсов на электронной площадке", - отметил Касымалиев.

Тем не менее, как отметил министр, в 2017 году дефицит бюджета, как и ожидалось, будет. Он планируется в размере 23 млрд сомов, или 4,7% к ВВП, но источники покрытия есть. По словам главы Минфина, в 2016 году дефицит бюджета сложился на уровне 20,9 млрд сомов, что составило по отношению к ВВП 4,5% при плане 22,1 млрд сомов, или 4,1%.

URL: http://www.vb.kg/355047
Теги:
бюджет, растрата, Министерство финансов
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