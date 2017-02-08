Любителям кальяна и электронных сигарет придется раскошелиться

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Аида Джумашева

Сегодня, 8 февраля, на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс. Согласно изменениям, налог на кальян и электронные сигареты увеличится.

По словам инициатора депутата от фракции СДПК Дастана Бекешева, предлагается увеличить акциз не только на сигареты, но и на ввоз табака в целом.

"Соответственно, стоимость курительных смесей для кальяна увеличится. Таким образом можно бороться с пагубной привычкой. Многие мои курящие друзья после повышения цен на сигареты уже меньше курят. Сейчас популярность получили электронные сигареты - vape. Удовольствие приносит пар какой-то. Мы планируем ко второму чтению также внести поправки, чтобы ограничить и это", - сказал Бекешев.

В свою очередь его коллега Ирина Карамушкина выразила мнение о том, что электронные сигареты также негативно влияют на здоровье граждан и предложила парламентариям изучить возможность регулирования качества табака и табачных изделий.

Депутат Айнуру Алтыбаева поддержала данный законопроект, сказав, что неправильно, когда сигареты стоят дешевле хлеба.

URL: http://www.vb.kg/355048
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Дастан Бекешев, парламент
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