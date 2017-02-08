В китайском зоопарке по неизвестной причине растолстели амурские тигры

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Посетители китайского зоопарка для амурских тигров в городе Харбин обратили внимание на хищников, которые сильно набрали в весе. Достоверная причина таких физических изменений неизвестна, сообщает TJournal со ссылкой на Metro.

По данным издания, работники зоопарка объяснили физические изменения тигров зимним периодом, во время которого животные часто набирают вес, подобно медведям. К весне лишний вес уйдёт, считают представители зоопарка.

Однако президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс (Will Travers) заявил, что для тигров ненормально набирать такой вес, и им требуется срочная помощь. По его мнению, подобные изменения свидетельствуют о неправильном питании, плохом отношении и тяжёлым условиям жизни. Траверс добавил, что над тиграми не следует смеяться, так как они серьёзно больны.

Некоторые посетители зоопарка предположили, что тигры растолстели из-за того, что их слишком часто кормят туристы.

В августе 2015 года писатель и путешественник Джаред Сейлем (Jarryd Salem) опубликовал статью, где указывал, что в этом зоопарке животных часто перекармливают курицей, козлятиной и говядиной, что приводит к ожирению. Всего в зоопарке содержится около 800 амурских тигров.

URL: http://www.vb.kg/355049
Теги:
Китай, зоопарк
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