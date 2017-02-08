Департамент лекарственного обеспечения возглавил человек из финразведки

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Руслан Изреков

Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев представил коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) нового генерального директора Гульмиру Шакирову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Батыралиев надеется, что работа департамента будет поставлена на соответствующий уровень в кратчайшие сроки, так как новый руководитель - человек из финансовой разведки. По его словам, среди основных задач, это внедрение Единой электронной базы лекарственных средств и медицинской техники. А это исключит возможность импорта фальшивых препаратов, возможность сокрытия имеющегося в наличии лекарств для проведения фиктивных тендеров либо создания на них искусственного дефицита и повышения цен.

"Исключить возможность сговора врача с аптекой, при котором медик получает "вознаграждение" за проданные аптекой лекарства по его рецептам. И это в первую очередь соответствует стратегии нашей страны по борьбе с коррупцией и обеспечению доступа к качественным и безопасным препаратам", - отметил министр здравоохранения.

В свою очередь Гульмира Шакирова поблагодарила всех за оказанное ей доверие и отметила, что со всем коллективом приложат все усилия для достижения результатов.

Напомним, в конце прошлого года вопросы касательно деятельности ДЛОиМТ обсуждались и в парламенте, и в СМИ.

URL: http://www.vb.kg/355050
Теги:
лекарства, Минздрав
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