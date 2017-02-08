Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи

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Мобильный оператор О! подвел итоги второго этапа грандиозной лотереи "Удача" и вручил победителям 25 смартфонов Huawei Y3II и 30 компактных устройств 4G Wi-Fi Wingle. Главный приз – TOYOTA Land Cruiser Prado – будет разыгран уже 6 марта 2017 года в финальном третьем этапе лотереи.

Стать участником и получить возможность стать счастливым обладателем нового автомобиля и других ценных призов очень просто, достаточно набрать команду *777# и просто начать накапливать билеты, пользуясь услугами связи О! С момента регистрации абоненту будут начисляться виртуальные лотерейные билеты:

  1. За подключение к лотерее бесплатно начисляется 2 билета;
  2. За каждые 145 сом при пополнении баланса начисляется 3 билета;
  3. За каждые 145 сом, потраченные на услуги связи дополнительно начисляется 5 лотерейных билетов.

Участие абсолютно бесплатное. Количество лотерейных билетов не ограничено.

Для определения победителей используется специальная автоматизированная система, которая генерирует случайные номера из списка участников лотереи. Розыгрыши проходят открыто и прозрачно – все желающие могут стать свидетелями и принять участие в определении победителей. Приглашение на участие в определении победителей публикуется на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Ознакомиться с фотографиями победителей первых двух этапов лотереи, узнать подробнее о правилах участия можно на сайте udacha.o.kg

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URL: http://www.vb.kg/355051
Теги:
сотовый оператор, лотерея, #O!
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