Родственники таксиста-насильника не согласны с приговором

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Глеб Куренев

Родственники таксиста, осужденного за изнасилование Тонским судом, не согласны с приговором. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат Жуматай Абдрахманов.

Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.

По словам женщины, родственники преступника предлагали им деньги и просили забрать заявление, а потом угрожали.

В итоге Тонский районный суд приговорил насильника к 4 годам тюрьмы.

"По нашему мнению, решение суда было вынесено незаконно. Потому что нет ни одного доказательства об изнасиловании. Суд руководствовался только показаниями потерпевшей и её маленького сына. Он говорит, что да, видел, что мама с кем-то ругалась и все. Событие происходило в г. Балыкчы днем, в 12 часов. Как вы это представляете?

Нормальный мужик, семейный, днем взял и изнасиловал? Все заключения экспертизы говорят о том, что преступления не было. Ни на белье, ни на теле потерпевшей не найдено следов изнасилования. Также на теле девушки не было ни ссадин, ни гематом. Чем руководствовался суд, я не знаю. Сначала она требовала 20 тысяч сомов, потом 20 тысяч долларов. У осужденного не было мотивов идти на такое преступление. Также неясно, почему суд дает 4 года, когда за такие преступления обычно дают от 5 лет и выше. Сам осужденный говорит, что не виновен. Он сообщил через адвоката, что подобрал голосующую женщину, довез до нужного места и уехал. С его слов, потерпевшая была пьяной", - рассказывает адвокат.

В г. Балыкчы ходили слухи о репутации осужденного, и якобы о том, что ранее мужчина уже совершал подобные преступления, но со слов адвоката, прокуратура этого не подтвердила.

Общественность же посчитала наказание слишком мягким и потребовала ужесточить его. На площадке Change.org активисты организовали петицию.

Теперь же блогер Кайрат Бекмамбетов, общественный деятель Ассоль Молдокматова и другие активисты предлагают пользователям начать виртуальную акцию протеста. Пользователи должны делиться постом, в котором требуют проведения служебной проверки в отношении судьи Тонского районного суда Сабыра Соодонбекова.

URL: http://www.vb.kg/355052
Теги:
изнасилование, суд
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Комментарии
777
08.02.2017, 14:11

Большее и не придумаешь... Животное... Родственники наверное беспокоятся за свои потраченные деньги судье

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