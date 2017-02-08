Ситуация вокруг дороги Балыкчы - Корумду: денег нет, но вы там держитесь

В Жогорку Кенеше вновь возник спор вокруг реконструкции автодороги Балыкчы - Корумду. На этот раз депутаты требуют внятных разъяснений от Минтранса о задержке перечислений компании "Лонг Хай".

Ситуация вокруг реконструкции автодороги Балыкчы - Корумду была конфликтной с самого начала. Осенью 2015 года тендер выиграла компания ОсОО "Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай". Она обязалась осуществить проект за 6,8 млрд сомов.

Но вскоре после тендера произошел скандал и в апреле после взаимных обвинений в парламенте и правительстве последовала отставка премьер-министра Темира Сариева.

Все это время финансирование проекта было проблематичным, так как изначально не был определен конкретный источник денежных средств. Планировалось, что финансирование проекта будет идти за счет средств от продажи компании MegaCom. Но компанию не удалось продать, поэтому вопрос решался уже в ходе строительства объекта.

Тогда же выяснилось, что в первоначальном проекте кыргызской стороны имелись значительные недоработки. В нем не были учтены линии коммуникации и водоснабжения и подрядчику пришлось переделывать проектную документацию.

Денег нет, но вы держитесь

Наиболее активные работы шли перед Всемирными играми кочевников.

"Летом министр транспорта чуть ли не каждый день приезжал сюда и сам все решал, а финансирование шло стабильно, потому что президент лично контролировал. А после Игр кочевников все забыли о проекте, и мы даже не знаем, как выглядит новый министр Жамшитбек Калилов", - сказал пресс-секретарь китайской компании Эшмурат Мамбеталиев.

Финансирование после Всемирных игр кочевников прекратилось, но работы продолжались. На сегодняшний день первый слой асфальта положен на 26 км дороги, из которых второй слой положен на 11 км. На остальных участках идут работы по расширению трассы.

3 февраля в Чолпон-Ате прошло собрание. Работники грозили митингами и перекрытием дороги

По словам Мамбеталиева, на сегодняшний день задолженность Минтранса составляет примерно 212 млн сомов.

В зимний период на заводе по производству дорожно-строительных материалов и в строительной группе работают более 500 человек. Задолженность по зарплате за три месяца составила около 50 млн сомов.

И если компании пока удается находить какой-то компромисс с субподрядчиками, то простые работники настроены решительно и даже приостанавливали работы. В Бишкеке они проводили пресс-конференцию и даже грозили перекрыть трассу, чтобы чиновники отреагировали. Но в компании их отговорили от крайних мер - лишние скандалы злополучному проекту не нужны.

Справочно: Протяженность участка - 104 км; Стоимость контракта - 6 млрд 803,5 млн сомов; Профинансировано - 1 млрд 590 млн 200 сомов; Состояние: 26 км дороги уложены первым слоем асфальта, из них 11 км уже покрыты вторым слоем асфальта. По остальным участкам идут работы по расширению .

Подозрения и упреки

В конце января в парламенте депутаты начали высказывать предположения, что задерживая финансирование, Минтранс предпринимает меры для расторжения контракта с компанией "Лонг Хай" и заключения нового договора с фирмой China Road.

"Никаких преднамеренных мер по расторжению контракта с компанией Лонг Хай со стороны Министерства транспорта и дорог КР не предпринимается и не было изначально таких намерений. Не было и нет никакого лоббирования со стороны политических деятелей с целью передачи объекта от одного подрядчика другому", - опровергли предположения парламентариев в министерстве.

Задержку перечисления в ведомстве объяснили тем, что все это время стороны уточняли размер дебиторской и кредиторской задолженностей и объем выполненных работ.

По словам главного инженера компании Авазбека Чалакеева, компания "Лонг Хай" намерена продолжить работу на объекте, несмотря на задержки, но из-за этих опасений она перестала замещать задержку средств собственными вложениями и теперь продолжает работу только на деньги, выделенные кыргызской стороной.

По подсчетам Минтранса, до конца 2017 года подрядчик успеет завершить в лучшем случае 75% работ, а оставшаяся часть перейдет на 2018 год. В компании, наоборот, отмечают, что при стабильном финансировании все работы будут завершены в срок.

"По нашим расчетам, если будет стабильное финансирование, то основные участки мы успеем завершить и в этом году, начиная от Балыкчы до Чолпон-Аты и от Чолпон-Аты до Корумду. Может, останется сам участок в городе Чолпон-Ата и на объездной в Балыкчы. Это оставим на 2018 год", - полагает Чалакеев.

Сдвиг с мертвой точки

На этой неделе Минтранс направил заявку в Минфин на выделение средств для частичного погашения задолженности.

"Нам пообещали, что перечислят 50 миллионов, но так уже третий месяц идет. Если эти средства перечислят, то они пойдут на зарплаты, и то мы не все сможем выдать, потому что по зарплате у нас задолженность 57 миллионов сомов. И сейчас местное население тоже взволновано из-за угрозы срыва туристического сезона", - сказал Мамбеталиев.