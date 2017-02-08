В США предложили требовать пароли от соцсетей при получении визы

212  0
www

Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях. Об этом, как пишет Би-би-си, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых запрещен в въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа. Федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение этого указа.

"Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети", - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросы не принято.

Указ, подписанный Трампом 28 января, вводит 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

Накануне в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско прошло слушание, посвященное жалобе правительства на приостановку действия указа, вызвавшего бурные споры как среди населения страны, так и среди политического руководства.

URL: http://www.vb.kg/355062
Теги:
виза, социальные сети, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
    Комментарии
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  