Депутаты заинтересовались владельцами таможенных терминалов в Кыргызстане. Отметим, сегодня, 8 февраля, на заседании Жогорку Кенеша обсуждают проект закона о таможенном регулировании в республике.

В частности, депутат Алтынбек Сулайманов задал вопрос: если таможенные терминалы в Кыргызстане частные, то кто из депутатов, ранее работавшие в таможенной службе, владеет ими.

"Вот у вас есть собственные терминалы?" - обратился он к главе Государственной таможенной службы Азамату Сулайманову.

Тот заверил, что у него нет своих терминалов.

Депутат снова спросил, есть ли у экс-руководителя ГТС и главы Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбека Кулматова собственные терминалы.

Глава ГТС ответил, что не имеет информации о том, кто является владельцем терминалов и не интересовался, есть ли среди них таможенники.

В итоге депутаты потребовали данные о владельцах таможенных терминалов, и чтобы исключить слухи вокруг этого вопроса, опубликовать их на сайте ГТС.