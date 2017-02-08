Экстренное совещание в Агентстве по гидрометеорологии. Погода неустойчивая

1008  0
ВБ

Сегодня, 8 февраля, в Агентстве по гидрометеорологии при МЧС КР прошло экстренное совещание, где специалисты обсудили прогноз погоды за февраль.

Отдел метеорологических прогнозов проинформировал, что 8-9 февраля в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин.

В свою очередь специалисты отдела гидрологических прогнозов предоставили справку о количестве выпавших осадков в январе. Учитывая сложившую ситуацию в накоплении осадков, по предварительному прогнозу, водность рек республики на вегетационный период 2017 года ожидается в пределах и выше нормы. Процесс накопления сезонного снега в горах будет продолжаться до начала апреля.

В ходе совещания принято решение усилить работу по вынужденному спуску снежных лавин с применением артиллерийских расчетов на некоторых опасных участках республики специалистам отдела противолавинной безопасности.

С 9 по 15 февраля по республике ожидается неустойчивая погода. Температура воздуха существенно не изменится. Директор агентства Зарылбек Итибаев поручил специалистам своевременно оповещать министерства и ведомства о малейших изменениях погоды по республике.

URL: http://www.vb.kg/355067
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  