Стивен Кинг и его сын написали роман про то, как все женщины заснули

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На выставке BookExpo в Нью-Йорке (США) состоится презентация совместной книги Стивена Кинга и его младшего сына Оуэна "Спящие красавицы". В новом романе рассказывается история катастрофы, в результате которой все женщины в мире заснули, передает Росбалт.

Это первое совместное творение отца и сына. Работа над романом шла около двух лет, а идею Стивену Кингу подсказал сын.

Примечательно, что 39-летний Оуэн уже является автором романа "Двойное приключение". В свою очередь Стивен Кинг опубликовал более 50 книг общим тиражом более 350 млн экземпляров.

URL: http://www.vb.kg/355069
Теги:
книги, литература, США
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