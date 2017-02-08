Депутаты обсудили возражения Атамбаева по законопроекту о пособиях

Сегодня, 8 февраля на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают возражения президента Алмазбека Атамбаева по законопроекту "О государственных пособиях в КР", принятом в третьем чтении.

По словам депутата Кенжебека Бокоева, каждый раз в регионах жители поднимают вопрос пособий, и законопроект был направлен на защиту многодетных семей, которые не могут получить выплаты, только потому, что живут с бабушками и дедушками, которые получают пенсию.

При этом парламентарий отметил, что есть те, кто умело обходит закон, прописываясь в пустых домах, и получает пособия. "В семье есть дочь, которая развелась с мужем и вернулась в родительский дом с пятью детьми. Она не сможет получить пособие только потому, что в этой семье уже кто-то получает пенсию", - добавил он.

С ним согласились и другие депутаты, в частности Зиядин Жамалдинов и Аида Салянова.

Замминистра труда и социального развития Лунара Мамытова, представляя возражения президента отметила, что для осуществления законопроекта необходимы средства из республиканского бюджета. В начальном варианте проекта закона сообщалось о 3,5 млрд сомов, затем согласительная группа разработала новый проект, в котором сумма из бюджета снизилась до 1,8 млрд сомов.

По словам Мамытовой, именно эта сумма и стала причиной возражения президента.

Замминистра юстиции Махаматжан Иминов, отметил что Атамбаев поддерживает концепцию проекта, однако на основании замечаний и предложений правительства он наложил вето и предложил образовать согласительную группу для доработки законопроекта.

В свою очередь, депутаты предложили преодолеть возражение президента и прописать вступление в силу данного документа с 1 января 2018 года.

Такую идею поддержал Алтынбек Сулайманов, который спросил спикера: согласится ли он подписывать законопроект.

Однако возразил другой депутат Торобай Зулпукаров, который отметил, что если парламент преодолеет возражения президента, то правительство имеет право подать в суд на ЖК. Он привел статью 83 и пункт 3 Конституции, где прописано, что для любого законопроекта должны быть найдены источники финансирования. "На эти цели в бюджете этого года не предусмотрены финансы", - добавил он.

В итоге после длительных споров и голосования парламентарии поддержали идею создания согласительной группы по законопроекту.