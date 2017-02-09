Названа максимально допустимая продолжительность рабочей недели

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Специалисты из Австралийского национального университета выяснили, что максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 39 часов. Их исследование опубликовано в журнале Social Science & Medicine, кратко о нем рассказывает издание Вокруг света со ссылкой на сайт Австралийского национального университета.

В исследовании ученые оценили состояние здоровья 8000 человек в возрасте от 24 до 65 лет. Как оказалось, перешагнувшие рубеж 39-часовой рабочей недели чаще сталкиваются с психологическими проблемами.

"Долгие часы работы подрывают психическое и физическое здоровье человека, потому что не остается достаточно времени на хорошее питание и уход за собой", - говорит один из авторов исследования Хуон Динь (Huong Dinh).

Отдельно отмечается, что женщины должны посвящать работе не более 34 часов в неделю. Столь низкую продолжительность рабочей недели ученые объясняют необходимостью женщин посвящать время семье и работе по дому.

URL: http://www.vb.kg/355072
Теги:
наука
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