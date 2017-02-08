Текебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу Саляновой

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Гулиза Авазова

Сегодня, 8 февраля, на заседании Жогорку Кенеша 103 депутата проголосовали за создание депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги Аиды Саляновой.

Отметим, сегодня в ходе заседания парламентарий Алмамбет Шыкмаматов дважды предложил включить вопрос о создании комиссии в повестку дня.

После долгих споров, вопрос включили в повестку путем голосования. А в конце дня депутаты проголосовали за создания комиссии. Она должна в течение одного месяца вынести свое решение.

В состав комиссии вошли 12 депутатов:

СДПК

  1. Мурадыл Мадеминов
  2. Рыскелди Момбеков
  3. Мухтарбек Айнакулов
  4. Ильхом Маннанов

"Республика - Ата-Журт"

  1. Акылбек Жамангулов
  2. Нургазы Нишанов
  3. Курманкул Зулушев

"Кыргызстан"

  1. Канат Исаев
  2. Урмат Самаев

"Онугуу-Прогресс"

  1. Тынчтык Шайназаров

"Бир Бол"

  1. Акылбек Жапаров

"Ата Мекен"

  1. Омурбек Текебаев

Напомним, Аида Салянова проходит в качестве подозреваемой по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. 31 января ГКНБ вызвал депутата на допрос, однако она так и не явилась. На следующий день Госкомитет направил ей повторную повестку. На допросе Салянова провела более четырех часов. Все это время возле здания ГКНБ стояли ее сторонники.

URL: http://www.vb.kg/355073
Теги:
Аида Салянова, Генеральная прокуратура, парламент
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Комментарии
Инна Хван
08.02.2017, 18:39
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Комментариев: 106

Текебаев в комиссии, а шо Салянову саму не взяли)?

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Тамара Таирова
08.02.2017, 19:09
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Понятно что Салянова виновна, её должны  привлечь к ответственности.

 Скажите,  а что Текебаев   делает в составе комиссии?  

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Марат Гизатулин
08.02.2017, 19:13
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Инна Хван

Текебаев в комиссии, а шо Салянову саму не взяли)?

во во. нельзя было без заинтересованных лиц обойтись?

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