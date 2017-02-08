Текебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу Саляновой

Сегодня, 8 февраля, на заседании Жогорку Кенеша 103 депутата проголосовали за создание депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги Аиды Саляновой.

Отметим, сегодня в ходе заседания парламентарий Алмамбет Шыкмаматов дважды предложил включить вопрос о создании комиссии в повестку дня.

После долгих споров, вопрос включили в повестку путем голосования. А в конце дня депутаты проголосовали за создания комиссии. Она должна в течение одного месяца вынести свое решение.

В состав комиссии вошли 12 депутатов:

СДПК

Мурадыл Мадеминов Рыскелди Момбеков Мухтарбек Айнакулов Ильхом Маннанов

"Республика - Ата-Журт"

Акылбек Жамангулов Нургазы Нишанов Курманкул Зулушев

"Кыргызстан"

Канат Исаев Урмат Самаев

"Онугуу-Прогресс"

Тынчтык Шайназаров

"Бир Бол"

Акылбек Жапаров

"Ата Мекен"

Омурбек Текебаев

Напомним, Аида Салянова проходит в качестве подозреваемой по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. 31 января ГКНБ вызвал депутата на допрос, однако она так и не явилась. На следующий день Госкомитет направил ей повторную повестку. На допросе Салянова провела более четырех часов. Все это время возле здания ГКНБ стояли ее сторонники.