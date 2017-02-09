Эрнст назвал виновников нераскрытия "снежного" кольца на Олимпиаде в Сочи

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступавший креативным продюсером и автором сценария церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось одной из "снежных" колец. О результатах расследования медиаменеджер рассказал "Матч ТВ".

По словам Эрнста, после генеральной репетиции ирландские риггеры, работавшие с конструкциями на высоте, отгружали кольца в ангар и случайно уронили одно из них.

"Понимая степень цейтнота, был проведен внешний осмотр, во время которого они увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом", - пояснил Эрнст.

Во время финального прогона из-за технических причин не были исполнены все элементы, однако проблем с кольцами не было.

URL: http://www.vb.kg/355075
Теги:
Олимпийские игры
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