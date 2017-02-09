Состояние пострадавшего в ДТП в Москве кыргызстанца улучшилось

Состояние пострадавшего в результате ДТП в Москве 22-летнего Кылычбек уулу Бекбола улучшилось. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в Москве.

Его перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

"В связи с тем, что по отношению к Кылычбек уулу Бекболу возбуждено уголовное дело, родственникам даны соответствующие юридические консультации. Вопрос находится на контроле посольства", - отметили в диппредставительстве.

Напомним, 1 февраля, примерно в 15.20 по московскому времени (18.20 по бишкекскому) на Варшавском шоссе столкнулись "Тойота" и УАЗ. В результате ДТП погибли 8 человек - граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Пострадали три человека, в том числе гражданин Кыргызстана – 22-летний Кылычбек уулу Бекбол, который находился за рулем "Тойоты". Все они были доставлены в государственную клиническую больницу № 1 санитарным вертолетом.

По неуточненным данным, пассажиры "Тойоты" направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово для оформления документов.

В отношении Кылычбек уулу Бекбола, который находился на рулем "Тойоты", возбуждено уголовное по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".