Футбол: Кыргызстан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА по итогам января.

Как сообщает Международная федерация футбола, в обновленном рейтинге сборная Кыргызстана занимает 122-е место среди 209 стран.

Рейтинг сборной Кыргызстана среди азиатских стран (АФК) также не изменился и занимает 16-е место среди 46 стран. Лидером в Азии уже несколько месяцев является Иран, несмотря на то, что опустился на три позиции в мировом рейтинге (32-е место). На втором месте сборная Южной Кореи (39-е место), а на третье место вышла сборная Японии (52-е место).

Среди стран Центральной Азии лидером остается сборная Узбекистана, которая занимает шестое место в Азии и 63-е место в мире. На втором месте - Казахстан (96-е место), затем идет Кыргызстан, на четвертом расположился Таджикистан (133-е место) и на последнем Туркменистан (144-е место).

Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е место.

Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

По итогам месяца лучший показатель у сборной Камеруна, которая прибавила 29 позиций и теперь занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, а худший показатель у Кубы, потерявшей 26 позиций (151-е место).

По итогам месяца первое место в рейтинге сильнейших сборных занимает сборная Аргентины, на втором идет Бразилия и тройку сильнейших замыкает Германия.

Топ-10 команд мирового рейтинга:

  1. Аргентина
  2. Бразилия
  3. Германия
  4. Чили
  5. Бельгия
  6. Франция
  7. Колумбия
  8. Португалия
  9. Уругвай
  10. Испания.

URL: http://www.vb.kg/355082
Теги:
рейтинг, футбол
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