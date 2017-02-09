Футбол: Кыргызстан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА по итогам января.

Как сообщает Международная федерация футбола, в обновленном рейтинге сборная Кыргызстана занимает 122-е место среди 209 стран.

Рейтинг сборной Кыргызстана среди азиатских стран (АФК) также не изменился и занимает 16-е место среди 46 стран. Лидером в Азии уже несколько месяцев является Иран, несмотря на то, что опустился на три позиции в мировом рейтинге (32-е место). На втором месте сборная Южной Кореи (39-е место), а на третье место вышла сборная Японии (52-е место).

Среди стран Центральной Азии лидером остается сборная Узбекистана, которая занимает шестое место в Азии и 63-е место в мире. На втором месте - Казахстан (96-е место), затем идет Кыргызстан, на четвертом расположился Таджикистан (133-е место) и на последнем Туркменистан (144-е место).

Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е место.

Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

По итогам месяца лучший показатель у сборной Камеруна, которая прибавила 29 позиций и теперь занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, а худший показатель у Кубы, потерявшей 26 позиций (151-е место).

По итогам месяца первое место в рейтинге сильнейших сборных занимает сборная Аргентины, на втором идет Бразилия и тройку сильнейших замыкает Германия.

Топ-10 команд мирового рейтинга: