Генсек ООН отметил доброту, открытость и гостеприимство Кыргызстана

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ВБ

8 февраля постоянный представитель КР при ООН в г. Нью-Йорк Миргуль Молдоисаева провела встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает МИД КР.

Стороны обсудили вопросы состояния и перспектив сотрудничества Кыргызстана в год 25-летия вступления страны в организацию.

Молдоисаева сообщила о проводимых под руководством президента КР демократических преобразованиях и совершенствовании избирательной системы в стране, которые позволят провести прозрачные президентские выборы в текущем году. Кроме того, генсек был проинформирован о конституционной реформе, которая направлена на укрепление государственной независимости и суверенитета страны.

В свою очередь, Гутерреш подчеркнул, что Кыргызстан является первой и единственной парламентской страной в регионе, которая добилась большого прогресса в демократических преобразованиях. Глава ООН отметил, что республика является важным партнером ООН и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Кыргызстаном и Организацией Объединенных Наций.

Генсек ООН сообщил, что несколько раз посещал Кыргызстан с визитами в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и особо отметил доброту, открытость и гостеприимство кыргызстанцев.

URL: http://www.vb.kg/355084
Теги:
ООН
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