Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ

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Аида Джумашева

Волонтеры просят правительство отчитываться о помощи пострадавшим в Дача-СУ. Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.

По ее словам, исполнительную власть просят это делать еженедельно.

"Я встречалась с волонтерами, которые помогали пострадавшим после авиакатастрофы 16 января. Они просят правительство еженедельно отчитываться по ТВ или другим СМИ о распределении гуманитарной помощи пострадавшим. В частности, какой объем гумпомощи оказан на данный момент. Кроме того, нужно сообщить о том, будут ли выделены им квартиры или построен коммунальный дом. Для того чтобы не было догадок, должна быть четкая информация", - сказала Карамушкина.

URL: http://www.vb.kg/355086
Теги:
авиакатастрофа, недвижимость, Ирина Карамушкина
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