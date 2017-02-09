Депутат потребовала от правительства информацию о подростковой службе

100  0
Аида Джумашева

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутат от фракции СДПК Альфия Самигулина потребовала от представителя правительства в ЖК предоставить отчет о подростковой службе. В частности, наличие врачей и их количество.

"Систематическая работа с подростками не ведется. Ранее этим занимались врачи ГСВ, когда была подростковая служба. Эта служба занималась вопросами здоровья, в том числе и гинекологии подростков. Сейчас она не действует, так как нет врачей опытных, отсутствует качественное консультирование, нет профилактики заболеваний. Кроме того, растет количество абортов, число родов, заболеваний среди подростков. Особенно эта проблема распространена на юге, где растет количество браков и родов среди подростков", - сказала Самигулина.

URL: http://www.vb.kg/355090
Теги:
дети, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  