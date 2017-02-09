Депутат потребовала от правительства информацию о подростковой службе

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутат от фракции СДПК Альфия Самигулина потребовала от представителя правительства в ЖК предоставить отчет о подростковой службе. В частности, наличие врачей и их количество.

"Систематическая работа с подростками не ведется. Ранее этим занимались врачи ГСВ, когда была подростковая служба. Эта служба занималась вопросами здоровья, в том числе и гинекологии подростков. Сейчас она не действует, так как нет врачей опытных, отсутствует качественное консультирование, нет профилактики заболеваний. Кроме того, растет количество абортов, число родов, заболеваний среди подростков. Особенно эта проблема распространена на юге, где растет количество браков и родов среди подростков", - сказала Самигулина.