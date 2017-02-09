Депутат просит взять под контроль дело об увольнении полковника ГПС

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Аида Джумашева

Я прошу представителя правительства в ЖК взять дело о полковнике Погранслужбы под свой личный контроль. Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании парламента заявил депутат от фракции СДПК Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, накануне в СМИ он прочел информацию о том, что военнослужащего ГПС незаконно уволили с занимаемой должности.

"Человека, который останавливает контрабанду, увольняют, чтобы он не препятствовал незаконным действиям руководства. Я прошу в этом деле разобраться и взять под свой личный контроль Аширбека Темирбаева. Если будем увольнять таких людей, кто будет работать?" - заявил Жылкыбаев.

URL: http://www.vb.kg/355095
Теги:
Погранслужба
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