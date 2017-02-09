В Сомали президента избрали в ангаре аэропорта

Мохамед Абдуллахи Мохамед был избран президентом Сомали на состоявшихся в Могадишо выборах. Голосование прошло в ангаре столичного аэропорта, потому что это единственное безопасное место в стране, пишет TJournal.

Организовать полноценные всенародные выборы главы государства для десяти миллионов граждан в Сомали не представляется возможным - в стране фактически царит анархия. Федеральное правительство, признаваемое международным сообществом, контролирует около 60% столицы Могадишо и, с переменным успехом, некоторую часть остальной территории страны.

Угроза нападения со стороны террористической группировки "Аль-Шабааб" вынудила правительство отказаться от намерения предоставить каждому взрослому гражданину право голоса. Чиновники решили, что проблемы обеспечения безопасности избирательных участков по всей стране непреодолимы.

В итоге президента из 21 кандидатуры выбирали 275 депутатов и 54 сенатора. И даже эти выборы сопровождались громким коррупционным скандалом. Выяснилось, что кандидаты пытались подкупить депутатов - один из них, Хасан Абдурахман Мохаммед, преподаватель университета в Могадишо, показывал чек на 10 тысяч долларов, который ему передали за обеспечение лояльности.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполётная зона, а сам ангар был взят под усиленную охрану. Депутатам было запрещено проносить с собой в ангар мобильные телефоны, чтобы они не фотографировали свои бюллетени в кабинках для голосования.

Действующий премьер-министр во втором туре одержал победу над баллотировавшимся на второй срок президентом Хасаном Шейхом Махмудом. Отмечается, что новый президент имеет двойное гражданство - у него также есть паспорт США.

В 2009 году парламенту пришлось избирать президента на заседании в соседней стране - Джибути, а последние свободные выборы здесь состоялись в 1969 году.