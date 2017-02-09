Крупный улов: в Иссык-Кульской области изъято почти 2 кг наркотиков

В течение двух суток правоохранители Иссык-Кульской области проводили спецоперацию под кодовым названием "Притон" по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков. Итог рейда - изъято почти 2 кг наркотических веществ. Всего было выявлено шесть фактов преступления.

Так, 8 февраля в Караколе был задержан 30-летний местный житель М.М., состоявший на учете милиции как член ОПГ. У него был обнаружен целлофановый пакет, где хранилось семь граммов гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 246 УК КР (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта).

Днем ранее был задержан 40-летний С.Э. при попытке сбыта 205 граммов гашиша.

В этот же день при проведении контрольной закупки с поличным задержали 47-летнего жителя села Жылуу-Булак Тюпского района М.К. Улов сотрудников милиции составил 1 кг 70 граммов гашиша.

По данным двум фактам возбуждены уголовные дела по статье 247 УК КР (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта психотропных веществ). Оба задержанные водворены в ИВС ОВД Тюпского района.

"Оперативники наши выступили в роли покупателей, сначала взяли небольшую партию, а затем договорились о более больших поставках. Спецоперацию провели на окраине села Жылуу-Булак. Поставщик принес гашиш в бутылке из-под "Фанты" и в стеклянной банке. В этот раз удалось изъять большое количество наркотических веществ", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Кроме того, было выявлено еще несколько фактов хранения наркотических веществ. В данный момент ведутся следственные мероприятия - отметили в пресс-службе областного УВД.