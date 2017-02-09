Родителей, чьи дети играли в опасную игру, привлекли к ответственности

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Аида Джумашева

В Кыргызстане за неисполнение своих обязанностей к ответственности привлечены 29 родителей. Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании парламента заявил постоянный представитель правительства в ЖК Аширбек Темирбаев.

По его словам, правоохранительные органы провели определенную работу после выявления подростков, играющих в соцсетях "Тихий дом" и "Синий кит".

"Мы дали соответствующие поручения по запрету данной игры. В течение двух дней проведена большая работа сотрудниками милиции по выявлению подростков, вовлеченных в эту игру. В интернет-клубах были обнаружены подростки, которые играли в игры "Тихий дом" и "Синий кит". Правоохранительными органами выписано 67 писем в разные учреждения по данному поводу. 29 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей", - сказал Темирбаев.

URL: http://www.vb.kg/355103
Теги:
парламент, правительство
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