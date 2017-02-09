Депутата возмутило закрытие госучреждений в пятницу после обеда

Религия давно вмешалась в дела государства, в пятницу все кабинеты госучреждений закрываются уже после 12.00. Об этом сообщила сегодня, 9 февраля депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, свидетелем такого явления парламентарий стала во время поездки в южные регионы. В регионах муниципальные служащие не знают, что Кыргызстан - светское государство и получают они зарплату от государства, а не от Высших сил, отметила Карамушкина.

"Из-за такого явления теперь и в учебных заведениях на занятия не приходят", - сказала она.

Отметим, последние несколько лет для верующих исламской религии стало традицией ходить в мечеть по пятницам после обеда.