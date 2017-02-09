Депутата не устроил ответ Минтранса по дороге Бишкек - Корумду

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Аида Джумашева

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутаты обсудили невыплату зарплаты строителям дороги Бишкек - Корумду.

Пришедшие на заседание представители Министерства транспорта и коммуникаций заявили, что вопрос практически решен. Парламентариям уточнили, что полностью задолженность перед рабочими будет погашена после 20 февраля.

Нардепа Максата Сабирова данный ответ не удовлетворил. Он задал вопрос о том, кто будет отвечать в случае, если дорогу Бишкек - Корумду не сдадут вовремя. Однако представители Минтранса не смогли четко ответить на него.

Парламентарий возмутился, заявив, что если не было возможности вовремя выплатить зарплату рабочим, то работы следовало приостановить.

"Я направил запрос по дороге Бишкек - Корумду. Если зимой люди будут работать без зарплаты, кто будет отвечать за это? Данный вопрос нужно рассматривать на комитете. Минтрансу дадим поручение о предоставлении полной информации по этому делу. Если новый министр пришел разборки устраивать, то следовало приостановить работу", - сказал Сабиров.

URL: http://www.vb.kg/355106
Теги:
дороги, Максат Сабиров, Минтранском
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