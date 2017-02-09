Мэрию Оша просят исполнять закон о гендерном представительстве

89  0
Гулиза Авазова

Мэрию Оша просят исполнять закона о гендерном представительстве. Депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня на заседании Жогорку Кенеша попросила Генеральную прокуратуру проверить исполнение данного закона.

По словам депутата, на руководящих должностях всего 10% женщин, помимо этого все социальные блоки курируют мужчины. В Оше мэр и два его заместителя – мужчины. В здание муниципалитета простые граждане не могут зайти, так как установлены турникеты. "За 1,5 часа нашей встречи принесли кипу бумаг с письмами, и столько же везут женщины с Оша в Бишкек", - добавила она.

Мало того, кризисные центры не финансируются государством, а центрам материнства в год на транспортные расходы выделяют не более 2 тысяч сомов.

URL: http://www.vb.kg/355107
Теги:
гендер, Ош, парламент, мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  