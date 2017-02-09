Мэрию Оша просят исполнять закон о гендерном представительстве

Мэрию Оша просят исполнять закона о гендерном представительстве. Депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня на заседании Жогорку Кенеша попросила Генеральную прокуратуру проверить исполнение данного закона.

По словам депутата, на руководящих должностях всего 10% женщин, помимо этого все социальные блоки курируют мужчины. В Оше мэр и два его заместителя – мужчины. В здание муниципалитета простые граждане не могут зайти, так как установлены турникеты. "За 1,5 часа нашей встречи принесли кипу бумаг с письмами, и столько же везут женщины с Оша в Бишкек", - добавила она.

Мало того, кризисные центры не финансируются государством, а центрам материнства в год на транспортные расходы выделяют не более 2 тысяч сомов.