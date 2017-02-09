Депутат: В айыл окмоту сейчас могут пройти даже члены ОПГ

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Закон "О выборах в органы местного самоуправления".

По словам инициатора законопроекта - депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебека Бокоева, поправки предусматривают прямые выборы на должность айыл окмоту.

"Законопроект предусматривает увеличение срока полномочий глав исполнительных органов МСУ (глав айыл окмоту, мэров городов), а также депутатов местных кенешей с четырех до пяти лет. Из материалов СМИ мы видим, что депутатами местных кенешей становятся члены ОПГ. По действующему законодательству, айыл окмоту выбирают депутаты местных кенешей, соответственно, на эту должность тоже может претендовать член ОПГ. Отсюда и недовольство народа. Документ предполагает, что именно народ будет выбирать главу айыл-окмоту. Кроме того, изменения предлагают норму самовыдвижения", - сказал Бокоев.

Также, по его словам, кандидатов на должность айыл окмоту будут проверять на судимость, образование и стаж.