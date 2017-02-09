Наталья Никитенко: В прошлом году было 12 тыс. выездов по семейному насилию

50  0
Гулиза Авазова

Только в прошлом году было осуществлено 12 тысяч выездов по семейному насилию. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила депутат Наталья Никитенко на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, это только те случаи, когда жертвы не побоялись говорить о семейном насилии. Помимо этого растет количество суицидов.

Она отметила, что, несмотря на принятие декларативных документов, ничего не меняется, и поэтому необходимо принимать реальные меры, а также поднимать уровень культуры.

Никитенко также коснулась темы передачи "Келин" на КТРК, в которой единственная функция невестки - угождать капризной свекрови.

Еще один депутат Аида Салянова также выступила против этой передачи и потребовала прекратить показ этого шоу по КТРК. "Неправильно популяризировать деспотичный образ кайнене (ред. свекрови). Неправильно обращать эту тему в шутку, когда из-за таких отношений рушатся судьбы сотни женщин, а тысячи детей остаются сиротами", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/355113
Теги:
парламент, телевидение
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  