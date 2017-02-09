Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом, как пишет Би-би-си, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.

Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.

До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.

Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.