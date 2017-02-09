СМИ: Белый дом составил чёрный список террористов

Администрация президента США Дональда Трампа составила список террористов, подпадающих под действие указа об иммигрантах и прибывших из указанных в нём стран. По данным TJournal со ссылкой на Fox News, в распоряжении которого оказался документ, в нём содержатся имена 24 человек.

Как сообщил Fox News, Белый дом рассматривал террористическую активность на территории США за последние восемь лет. В списке американской администрации вошли десять человек из Сомали (включая двух беженцев, осуждённых за связи с организацией "Исламское государство", шесть граждан Ирака, по двое из Судана, Ирана и Ливии, а также по одному человеку из Йемена и Сирии.

Белый дом решился составить такой список в том числе для ответа суду в штате Вашингтон, где заблокировали действие указа Трампа, пишет Fox News. Новое рассмотрение распоряжения Трампа пройдёт в Аппелляционном суде США.

Согласно указу, который Трамп подписал 28 января, в США на 120 дней прекращён приём беженцев из мусульманских стран. Выходцам из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена запрещено посещать Соединённые Штаты в ближайшие 90 дней.

Открытое письмо Трампу написали руководители почти 100 технологических компаний США, включая Apple, Google, Microsoft, Facebook и Twitter. Юридическое обоснование позиции передали в Апелляционный суд.

Мигрантский указ американского лидера отразился на правилах выдачи виз для россиян. Ранее при оформлении повторной визы заявители могли не проходить собеседование, если виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь срок сократился до 12 месяцев.