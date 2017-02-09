В Бишкеке в мусорном баке возле рынка "Орто-Сай" нашли учебную мину

В Бишкеке в мусорном баке на улице Донецкой возле рынка "Орто-Сай" нашли учебную мину. Об этом сегодня, 9 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, звонок на пульт 102 поступил сегодня утром. Выяснилось, бомж нашел учебную противопехотную мину.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.

В ходе осмотра мусорного бака обнаружено 3 учебные мины, одна из них противотанковая, пустые магазины ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина) и пулемета Дегтярова. Каких-либо других взрывных устройств и боеприпасов не обнаружено.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту.

ГКНБ КР напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета, схожего на взрывное устройство немедленно сообщить об обнаружении взрывного устройства в дежурную часть ГКНБ или по телефону "102" МВД, либо ближайшему сотруднику милиции. Обозначить место обнаружения и удалить граждан на безопасное расстояние (не менее 300 метров), вызвать аварийные службы на объект (противопожарную, медицинскую, техническую и др.).