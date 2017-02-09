Стенд Кыргызстана признали самым самобытным на турвыставке в Турции

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ВБ

С 26 по 29 января семь туроператоров из Кыргызстана приняли участие в туристической выставке Eastern Mediterranean Travel and Tourism (EMITT) в г. Стамбул при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает МИД КР.

Представители 80 стран приняли участие в этой крупнейшей туристической выставке в Турции. В течение четырех дней ярмарки стенд Кыргызстана посетили свыше 14 тысяч человек. Отличительной чертой выставочного павильона стали настоящая юрта, традиционные блюда и музыка. Делегация Кыргызстана получила награду "Самый самобытный стенд" за уникальный дизайн, отражающий культуру страны.

На кыргызстанском стенде для посетителей подавались боорсоки и кумыс, в то время как они наслаждались классическими мелодиями, исполняемыми на комузе. Посетители примеряли традиционную одежду и размещали свои фотографии в интернете для участия в викторине, главным призом которого стала поездка на двоих в Кыргызстан. Гости также посмотрели 3D видео-туры по великолепным горным пейзажам страны.

Также в партнерстве с турецкой туристической и медиакомпанией Gezimanya" USAID организовал несколько рекламных мероприятий на выставке для привлечения дополнительного интереса к Кыргызстану со стороны иностранных туроператоров, туристических блогеров и традиционных средств массовой информации. В результате кыргызстанские туроператоры обсудили условия 42 потенциальных контрактов на летний сезон 2017 года.

Участие в выставке EMITT является частью работы USAID по привлечению туристов из Турции, учитывая культурные и исторические связи между Турцией и Кыргызской Республикой. Недавнее исследование показывает, что среди турецких туристов растет интерес к Кыргызстану, и награда "Самый самобытный стенд" на выставке EMITT поможет поднять престиж страны как туристического направления для туристов из Турции, говорится в сообщении.

URL: http://www.vb.kg/355122
Теги:
USAID, выставка, туризм, Турция
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