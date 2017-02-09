Граждан отправляли в Корею по фальшивым паспортам. В ЖК просят разобраться

Частные фирмы и сотрудники ГРС подделывали паспорта и отправляли граждан в Южную Корею на заработки. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил депутат Алмазбек Эргешов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, у граждан собирали от 2 до 5 тысяч долларов. Подделывали свидетельство о рождении, меняли дату рождения, имя и фамилию. Однако в посольстве Южной Кореи отказали в выдаче виз, заметив аферу.

"Всего 16 человек написали заявление. Остальные боятся, потому что их же родственники уезжают таким путем и это может раскрыться", - сказал он.

По данному делу был задержан Владимир Пак, и дело в настоящее время рассматривается в суде.

Депутат попросил правоохранительные органы изучить вопрос отправки граждан Кыргызстана в Южную Корею, а также возврат денег гражданам.

Депутат добавил, что нелегально в Южной Корее работают 15 тысяч кыргызстанцев, а в Турции - 25 тысяч.