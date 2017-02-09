"Смартфон по контракту" – подарите своей половинке мечту!

Паспорт,справку с места жительства и с места работы не забудьте взчть с собой,а также согласие своей половинки прихватите,обязательно.И еще регистрация должна соответствовать истиному месту проживания.А так все удобно.
Самые популярные модели смартфонов от ведущих мировых брендов теперь можно приобрести по контракту, не тратя время на походы в банк и нудное оформление документов.
Такую уникальную возможность для кыргызстанцев представил мобильный оператор О! Ежемесячная оплата списывается прямо с баланса клиента и в нее уже включен выгодный тариф, предусматривающий всё, что нужно активному пользователю смартфона.
Как отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко: "Во всем мире предпочитают покупать смартфоны по контракту, подключенные к мобильным операторам. Ведь это удобно и выгодно сразу получить и новый телефон, и качественную связь. В преддверии самого романтичного дня в году у кыргызстанцев есть уникальная возможность купить смартфон по контракту с пакетом звонков, SMS и интернета. Приходите в O!Store и выбирайте подарок, который достоин ваших любимых!".
Выплачивать стоимость мобильного устройства можно постепенно в течение 12 месяцев. При этом ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 650 сомов.
Приобрести смартфон по контракту можно в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ "ЦУМ" – 1-й этаж, ТРЦ "Бишкек Парк" – этаж M1, ТЦ VefaCenter – 1-й этаж, ул. Юнусалиева 177/1 (рядом с ТЦ BetaStores-2) и в городе Ош по адресу: ул. Курманжан Датки, 256А.
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