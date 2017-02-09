"Смартфон по контракту" – подарите своей половинке мечту!

Самые популярные модели смартфонов от ведущих мировых брендов теперь можно приобрести по контракту, не тратя время на походы в банк и нудное оформление документов.

Такую уникальную возможность для кыргызстанцев представил мобильный оператор О! Ежемесячная оплата списывается прямо с баланса клиента и в нее уже включен выгодный тариф, предусматривающий всё, что нужно активному пользователю смартфона.

Как отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко: "Во всем мире предпочитают покупать смартфоны по контракту, подключенные к мобильным операторам. Ведь это удобно и выгодно сразу получить и новый телефон, и качественную связь. В преддверии самого романтичного дня в году у кыргызстанцев есть уникальная возможность купить смартфон по контракту с пакетом звонков, SMS и интернета. Приходите в O!Store и выбирайте подарок, который достоин ваших любимых!".

Выплачивать стоимость мобильного устройства можно постепенно в течение 12 месяцев. При этом ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 650 сомов.

Приобрести смартфон по контракту можно в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ "ЦУМ" – 1-й этаж, ТРЦ "Бишкек Парк" – этаж M1, ТЦ VefaCenter – 1-й этаж, ул. Юнусалиева 177/1 (рядом с ТЦ BetaStores-2) и в городе Ош по адресу: ул. Курманжан Датки, 256А.

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