Депутат просит пограничников не создавать лишних проблем службе миграции

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Гулиза Авазова

Депутат Евгения Строкова просит пограничников не создавать лишних проблем для службы миграции. Такую просьбу она озвучила сегодня, 9 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, парламентарий стала свидетелем того, когда представители Государственной пограничной и таможенной служб не хотели пропускать ребенка в аэропорту. "Маму пропустили, а ребенка не хотели пропускать. Я уверена, что они все знакомы с правилами проезда", - сказала она.

Помимо этого, депутат поблагодарила представительство службы миграции в Москве, которой удалось до середины января этого года вернуть и выплатить мигрантам из Кыргызстана 4 млн рублей задолженности по заработным платам.

URL: http://www.vb.kg/355129
Теги:
миграция, Погранслужба
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