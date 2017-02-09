В Кыргызстане пожарные машины дважды превысили срок эксплуатации

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Гулиза Авазова

Последний раз пожарные машины в Кыргызстане закупали в 1990 году и они уже в два раза превысили срок эксплуатации. Об этом сегодня, 9 февраля, сказал депутат Торобай Зулпукаров на заседании Жогорку Кенеша.

Он предложил направить часть грантов на приобретение пожарных машин и спецодежды для сотрудников. Также он затронул проблему машин, которые не достают до новых зданий, построенных до 20-го этажа.

"Столько грантов поступает, мы же покупаем автобусы и троллейбусы, а на безопасность граждан даже не смотрим", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/355130
Теги:
парламент, пожар
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