Нацбанк оштрафовал гражданина на 100 тысяч сомов за отсутствие лицензии

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал гражданина на 100 тысяч сомов. Поводом послужило осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без имеющийся лицензии.

Как уточняется на сайте главного регулятора страны нелицензионной деятельностью частное лицо занималось по адресу: город Бишкек, мкр. Асанбай, 52А. НБ КР привлек к административной ответственности гражданина Кыргызстана Т.Ж. в виде наложения штрафа в размере одной тысячи расчетных показателей (100 тысяч сомов).

"Гражданин занимался операциями с обменом валют и там отсутсвовало юридическое лицо. Он арендовал помещение и стал заниматься куплей-продажей иностранной валюты. За что и получил штраф в 100 тыс. сомов. В том же случае, если без лицензии работало обменное бюро, то сумма штрафа увеличилось до 150 тысяч сомов", - сообщили в пресс-службе НБ КР.

Напомним, 29 сентября 2016 года вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за проведение банковских операций без лицензии или свидетельств. Закон "О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности" принят парламентом и подписан президентом.