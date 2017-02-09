В этом году в КР планируют установить еще 80 тыс. "умных счетчиков"

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Гулиза Авазова

В этом году по Кыргызстану планируют установить еще 80 тыс. умных счетчиков. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил член правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлан Садыков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, уже установлено 115 тыс. автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), которые позволили сократить незаконные действия со стороны контролеров и абонентов. "После установления "умных счетчиков" в прошлом году нам удалось собрать 99% оплату за электроэнергию, так как должников аппарат автоматически отключал от электричества" - добавил он.

Отметим, сегодня парламент рассматривал проект постановления Жогорку Кенеша "О состоянии внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии .

Напомним, из-за внедрения "умных счетчиков" со стороны граждан наблюдается недовольство так, как за одинаковое потребление электроэнергии до и после установки АСКУЭ, им приходится платить двойную цену .

URL: http://www.vb.kg/355146
Теги:
отключение электроэнергии, энергетика, Электрические станции
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