Сбивший сотрудника патрульной милиции насмерть водитель явился с повинной

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Аида Джумашева

Водитель, насмерть сбивший сотрудника патрульной милиции в Сокулукском районе, явился с повинной. Об этом сегодня, 10 февраля, "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ведомстве напомнили, что ночью 28 ноября прошлого года в селе Сокулук неизвестный сбил 37-летнего сотрудника патрульной милиции ГУВД Бишкека Марата Алымкулова.

Уточняется, что с повинной в милицию подозреваемый пришел 8 февраля текущего года.

"Им оказался 36-летний уроженец Узгенского района Ошской области К.Н. Мужчина признался, что после происшествия он заехал на авторынок "Кудайберген", купил новые автомобильные детали и, заменив поврежденные, уехал в Ошскую область. Он признался, что не хотел убивать сотрудника милиции. С его слов, он был в шоковом состоянии и не смог вызвать скорую помощь. После содеянного не мог нормально спать. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС Сокулукского РОВД. Ведется следствие", - проинформировали в пресс-службе.

URL: http://www.vb.kg/355155
Теги:
ГУВД, ДТП, Сокулукский район, Чуйская область
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