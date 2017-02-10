Таможенная служба опровергает все обвинения депутата в коррупции

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Таможенная служба Кыргызстана опровергает обвинения депутата Каныбека Иманалиева в краже 22 миллиардов сомов.

Напомним, накануне на заседании парламента Иманалиев заявил, что в 2016 году ГТС украла 22 млрд сомов, тогда как дефицит бюджета республики составляет 23 млрд сомов. А позже народный избранник в письменном виде потребовал отставки всего состава руководства ведомства. Этот вопрос он просит поставить на голосование комитета по бюджету и финансам.

В пресс-службе Таможенной службы поясняют, что при оформлении ввозимых из Китая товаров применяются ценовые индикаторы стоимости, которые и являются одной из основных причин разницы в данных внешней торговли. Также ведомство отмечает, что подавляющий объем импорта товаров (порядка 80%) предназначен для последующей перепродажи на другие рынки.

"Озвученная сумма в размере 22 млрд сомов означает, что для её сокрытия потребовалось бы скрыть ввоз примерно 400 тыс. тонн грузов или свыше 18 тысяч грузовых автомашин с товарами, что ставит под сомнение всю существующую систему государственного контроля, включающую такие компоненты, как пограничный, таможенный, транспортный, фитосанитарный, ветеринарный, а также другие надзорные виды контроля", - сообщает пресс-служба ГТС.

За 2016 год Таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в размере 29,3 млрд сомов, или прогноз исполнен на 91,2%. При этом в сравнении с фактическим поступлением таможенных платежей в 2015 году, темп роста составил 141,3%, или вырос на 8,6 млрд сомов.

Сообщается, что основным фактором недопоступления суммы 2,9 млрд сомов явилось неисполнение прогноза поступлений таможенных пошлин в общий бюджет стран ЕАЭС, что было вызвано общим снижением объемов внешней торговли в странах. При этом, согласно данным Евразийской экономической комиссии за 11 месяцев прошлого года, только в Кыргызстане наблюдалась положительная динамика поступления товаров из третьих стран.

По данным Евразийской экономической комиссии за январь-ноябрь 2016 года объем импорта товаров из третьих стран составил 181 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 3,2%, или на 6 млрд долларов.

В связи с чем пошлина, поступившая из стран ЕАЭС, составила 13,1 млрд сомов, т.е. 81,9%, или поступило на 2,9 млрд сомов меньше утвержденного прогноза.

При этом платежи, собираемые таможенными органами напрямую в бюджет Кыргызской Республики в виде косвенных налогов, составили 16,2 млрд сомов, т.е. прогноз исполнен на 100,3%, или собрано на 49 млн. сомов больше.

В своем заявлении Иманалиев также обвинил руководство ГТС в растрате денег. По его словам, 200 сотрудников таможни летали в отпуск за рубеж в теплые края.

Однако в ГТС эту информацию также опровергают. В ведомстве поясняют, что на 31 декабря 2016 года в трудовых отпусках находились более 200 сотрудников, из которых на указанную дату за пределы страны выехали четверо, а в январе текущего года – 10 сотрудников с соблюдением установленного порядка выезда. Выезд находившихся в трудовых отпусках сотрудников был связан не только с семейными обстоятельствами, но и с лечением.

Как сообщается, указанные сотрудники выезжали в Россию, Казахстан, КНР, ОАЭ и Турцию.

URL: http://www.vb.kg/355159
Теги:
ГТС, Каныбек Иманалиев, коррупция, парламент
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