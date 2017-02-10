В Бишкеке педофила признали невменяемым

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Мужчину, обвиняемого в насилии и развратных действиях в отношении десяти подростков, по результатам психиатрической экспертизы признали невменяемым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, в октябре 2016 года выявлено, что в течение нескольких месяцев подозреваемый обманом приводил к себе в квартиру мальчиков от 12 до 16 лет и совершал развратные действия с ними. Против него было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.

Соцработники обжаловали решение экспертизы и попросили Октябрьский районный суд назначить повторную экспертизу в отношении подозреваемого. Суд первоначально удовлетворил ходатайство, однако через некоторое время отменил свое решение, пишут СМИ со ссылкой на соцработников.

"У нас есть подозрения, что подозреваемого приговорят к принудительному лечению в психбольнице на три месяца, после чего он будет освобожден", - считают соцработники.

URL: http://www.vb.kg/355161
Теги:
педофилия, суд
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Комментарии
фрунзе
10.02.2017, 10:20

Лапаротомию ему сделать нужно, ибо опять мальчиков будет водить.

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facepalm
10.02.2017, 10:35

Да мы впереди планеты всей по медицине оказывается, психа за 3 месяца можем вылечить. 

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