Депутат предложил уволить глав убыточных госпредприятий

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Гулиза Авазова

Депутат предложил уволить глав убыточных госпредприятий, несмотря на партийную принадлежность и родство. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил депутат Азамат Арапбаев на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, везде подводят итоги 2016 года и на собраниях нужно рассмотреть кандидатуры глав убыточных госпредприятий. "Госимущество – это самое неэффективное имущество. Очень много директоров, которые берут свою "шапку" от продаж и просто сидят", - сказал он.

Депутат добавил, что заработные платы руководителей должны соответствовать уровню дохода.

На что глава Фонда госимущества Болсунбек Казаков отметил, что много акционерных обществ, которые всего 25% от дивидендов перечисляют в бюджет, а оставшиеся 75% оставляют для своих нужд. "Мы сейчас готовим предложение правительству, чтобы они обосновали каждый сом, которые себе оставляют", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/355171
Теги:
парламент, Фонд госимущества
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