Госкомсвязи: Тарифы MegaCom дороже остальных сотовых операторов

Сегодня, 10 февраля, на заседании парламентской фракции "Кыргызстан" депутат Жыргалбек Калмаматов предложил всем сотрудникам госорганов перейти на пользование услугами сотовой связи MegaCom.

По его мнению, это значительно поддержит госкомпанию.

Он также предложил переехать офису сотового оператора в здание ГП "Кыргызпочтасы".

С его слов, в настоящий момент MegaCom арендует помещение, в то время как некоторые объекты госпредприятия пустуют.

На это глава государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев ответил, что тарифная сетка MegaCom по сравнению с другими операторами связи дороже. Он объяснил это тем, что при осуществлении каких-либо закупок компания должна придерживаться требований, предъявляемым госорганам.