Итальянец превратил панорамы Google Maps в виртуальное путешествие

77  0
www

В честь 12-летия Google Maps итальянский студент-дизайнер Маттео Аркондис (Matteo Archondis) превратил скриншоты интерактивной карты в кругосветное путешествие. Ролик был опубликован на YouTube-канале Ideando.

Видео, состоящее из 3305 скриншотов из Google Maps и Google Street View, представляет собой виртуальное путешествие по разнообразным городам и странам, в том числе и по Европе, США, Бразилии и Японии. Захватывающие виды сопровождаются аккомпанементом из музыки, порывов ветра и звуков проезжающих мимо автомобилей.

На создание кругосветного путешествие у Аркондиса ушла неделя работы.

URL: http://www.vb.kg/355184
Теги:
Google, туризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  